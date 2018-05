Continuar a ler

Além do treinador campeão de Inglaterra, também o italiano Claudio Ranieri, que há duas épocas conquistou o título inglês no comando do Leicester -- uma das maiores proezas do futebol moderno -, elogiou Emery.



"É uma excelente pessoa e muito bom treinador. Dirigiu várias equipas em Espanha e protagonizou uma boa temporada no Paris Saint-Germain", observou Ranieri, que deixou recentemente a liderança do Nantes.



Emery, de 46 anos, foi confirmado como novo treinador do Arsenal, substituindo no comando da equipa da liga inglesa o francês Arsène Wenger, que esteve 22 anos nos 'gunners'.



Depois de dois anos à frente do Paris Saint-Germain, Emery, que este ano venceu Liga francesa, Taça de França e Taça da Liga, assinou pelos 'gunners', que não informaram da duração do contrato. Além do treinador campeão de Inglaterra, também o italiano Claudio Ranieri, que há duas épocas conquistou o título inglês no comando do Leicester -- uma das maiores proezas do futebol moderno -, elogiou Emery."É uma excelente pessoa e muito bom treinador. Dirigiu várias equipas em Espanha e protagonizou uma boa temporada no Paris Saint-Germain", observou Ranieri, que deixou recentemente a liderança do Nantes.Emery, de 46 anos, foi confirmado como novo treinador do Arsenal, substituindo no comando da equipa da liga inglesa o francês Arsène Wenger, que esteve 22 anos nos 'gunners'.Depois de dois anos à frente do Paris Saint-Germain, Emery, que este ano venceu Liga francesa, Taça de França e Taça da Liga, assinou pelos 'gunners', que não informaram da duração do contrato.

O espanhol Pep Guardiola, treinador do Manchester City, defendeu que a carreira do compatriota Unai Emery, anunciado esta quarta-feira como sucessor do histórico Arsène Wenger no comando técnico do Arsenal, "fala por si"."A sua carreira fala por si. Esteve muito bem Espanha, tanto no Valencia, como no Sevilha, e também em França, no Paris Saint-Germain. Chega a Inglaterra um grande treinador. Seja bem-vindo", disse Guardiola ao canal televisivo Sky Sports.