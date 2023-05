Guardiola é fã de De Zerbi

O tricampeão Man. City visita hoje o sensacional Brighton, atual sexto classificado da Premier, num jogo em atraso da 32 ª jornada e Pep Guardiola, técnico dos citizens, elogia Roberto De Zerbi, homólogo dos seagulls.

“ O Roberto é um dos treinadores mais influentes nos últimos 20 anos. O Brighton cria 20 a 25 oportunidades de golo por jogo, é muito melhor do que os adversários. Se não estiveres ao teu melhor nível, o Brighton faz o que quer contigo, tenho aprendido muito com ele. É único, é como uma estrela Michelin num restaurante de topo. Na Catalunha tínhamos o restaurante El Bulli onde Ferran Adrià, que foi o melhor cozinheiro do mundo durante muitos anos, mudou por completo a cozinha. A forma como o Brighton joga também é única, é especial”, considera o timoneiro do Man. City.