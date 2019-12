Guardiola e o VAR: «Todas as semanas é uma confusão»

O final de ano costuma ser agitado em Inglaterra, especialmente pelo intenso calendário que por ali se desenrola, mas este ano tudo isto tem um ingrediente especial: o VAR. Especialmente por causa das decisões milimétricas, que têm deixado jogadores, treinadores e adeptos à beira de um ataque de nervos. Este domingo assistiu-se a um novo caso desses na partida do Liverpool com o Wolverhampton , com Pedro Neto a celebrar efusivamente um golo que seria anulado, provocando algo que para Pep Guardiola é já visto como uma habitual "grande confusão"."Já disse muitas vezes que tenho uma longa lista para o VAR. Todas as semanas é uma grande confusão. Já nos outros jogos o foi... Espero que na próxima época seja melhor", desejou o técnico espanhol, em declarações à Sky Sports, após o encontro diante do Sheffield United, onde venceu por 2-0 Curiosamente, Guardiola abordou o trabalho no VAR num duelo no qual o 'prejudicado' foi o adversário, que viu um golo ser-lhe anulado. Uma situação que Chris Wilder já vê até como... normal. "Tivemos outra vez um golo anulado pelo VAR. Já são oito ou nove neste fim de semana... não é uma situação que ajude o jogo, especialmente pelas curtas margens. Mas deixo isso para quem quiser falar, porque já falei em demasia disto", declarou o treinador dos blades, à BBC.De notar que o Sheffield é a equipa que esta época na Premier League teve mais golos anulados pelo VAR: já são cinco!