A Supertaça de Inglaterra, que se disputa amanhã em Wembley, pode dar o 24º título na carreira a Pep Guardiola e o... primeiro a Maurizio Sarri, que este verão trocou o Nápoles pelo Chelsea. A diferença no palmarés é enorme, mas há muito mais a uni-los. "Eles são parecidos, na intensidade e mentalidade", destacou Pedro, avançado que renovou ontem com os londrinos até 2020 e foi treinado pelo catalão em Barcelona.

Ambos partilham a filosofia ofensiva e uma admiração mútua, expressa publicamente. "Aprecio Mourinho, mas sou mais parecido com Guardiola", declarou Sarri, em julho, na apresentação como treinador do Chelsea, e ontem, na antevisão do embate com o City, voltou a elogiar o espanhol. "Guardiola é um amigo e, para mim, o melhor treinador do Mundo. Será um jogo muito difícil por uma razão: eles jogam juntos há dois anos e nós há duas semanas e meia."

Da parte de Pep , também só palavras de admiração pelo italiano. Estou muito feliz por ele ter vindo para a Premier League. O seu estilo será perfeito para o futebol inglês. Vai ser um bom jogo", enfatizou o técnico de Bernardo Silva em Manchester, que já tinha manifestado a sua admiração por Sarri, quando o City defrontou o Nápoles na época passada, na fase de grupos da Champions: "Como jogador e treinador nunca vi uma equipa tão boa." Na altura, foram jantar juntos com Arrigo Sacchi, considerado o melhor treinador italiano de todos os tempos, e uma referência para ambos. "Foi muito divertido", comentou Sarri. "E Sacchi pagou a conta", lembrou Pep. Amanhã, veremos quem paga a fatura em Wembley.

Autor: Aurélio de Macedo