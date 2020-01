Guardiola é um desastre ao volante: ingleses fazem contas aos carros que já destruiu

Pep Guardiola é um dos melhores treinadores do Mundo mas está longe de ser um ás ao volante. O treinador espanhol do Manchester City já destruiu quatro carros - segundo a contagem do jornal 'The Sun' - desde que assumiu o comando técnico dos citizens. Ao todo foram mais de 500 mil euros perdidos.





"O Pep é brilhante em muitas coisas, ms conduzir não é uma delas. Teve problemas com as estradas de Manchester e sofreu uns quantos golpes", diz uma fonte próxima do técnico, citada pelo tablóide.Ao que parece, Guardiola terá destruído um Bentley, avaliado em 233 mil euros, um Mercedes GLE (93 mil euros), um Mini Cooper (35 mil euros) e um Range Rover (175 mil euros). No caso deste último colocou gasolina no depósito, quando o carro funciona a diesel...Lu Martín e Pol Ballús, autores do livro 'Pep´s City: The Making of a Superteam', reconhecem que "desde os tempos do Barcelona que tem a reputação de ser um condutor azarado".