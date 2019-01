Guardiola elogia Rúben Neves

O Manchester City recebe o Woverhampton na próxima segunda-feira, em jogo a contar para a segunda jornada da Premier League, e Pep Guardiola deixou rasgados elogios a dois jogadores portugueses, em particular a... Rúben Neves. "Coletivamente, o Wolves é uma equipa forte em diversos pontos. E ainda tem jogadores como o João Moutinho e o Rúben Neves, que remata bem de fora da área… É por isso que estão a fazer um campeonato incrível", destacou o técnico dos citizens, acabando por apontar as principais virtudes da equipa comandada por Nuno Espírito Santo."Já jogámos com eles duas vezes e percebemos quão complicada é esta equipa. São muito físicos, têm jogadores rápidos no contra-ataque, intensos defensivamente. E depois, nos últimos minutos, quando as equipas estão cansadas, eles lançam jogadores e tornam-se ainda mais perigosos", realçou Guardiola, de 47 anos.Em relação ao mercado de transferência, o timoneiro catalão descartou uma ida 'às compras' e mostrou-se satisfeito com o plantel que tem à disposição. "Esta é uma oportunidade para as equipas fazerem algumas alterações e tentar tornarem-se mais fortes. Já o fizemos noutros anos, mas quando contratamos é a pensar em quatro ou cinco anos. As grandes equipas não contratam para seis meses. Agora não temos lesões, estamos contentes com o plantel que temos e decidimos com os mesmos jogadores que começaram a época", afirmou.Voltando aos elogios a Rúben Neves, é importante relembrar que o internacional português tem sido colocado com insistência na rota do Manchester City e Guardiola pode mesmo pedir a sua contratação já no inicio da próxima temporada.