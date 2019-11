Guardiola enviou carta a cada um dos 114 adeptos do Man. City que viajaram até à Ucrânia

O Manchester City deslocou-se, no passado dia 18 de setembro, a Kharkiv, na Ucrânia, para disputar, diante do Shakhtar Donetsk de Luís Castro, a 1.ª jornada do grupo C da Liga dos Campeões. E, apesar dos mais de 3000 quilómetros de distância, 114 adeptos dos citizens marcaram presença no estádio para apoiar a equipa inglesa, que acabou por vencer o encontro por 3-0.Na chegada a Manchester, Pep Guardiola fez questão de escrever uma carta para cada um dos adeptos que viajaram até à Ucrânia e, juntamente com o clube, oferecer uma visita ao Etihad Stadium e um bilhete para o jogo da segunda volta, frente à formação ucraniana. Através das redes sociais, um desses 114 adeptos partilhou a mensagem."No passado dia 18 de setembro tu e outras 113 dedicados adeptos fizeram uma longa viagem para ver a equipa jogar frente ao Shakhtar Donetsk na Ucrânia, e eu gostava de ter a oportunidade de agradecer-te. Estamos muito satisfeitos por termos começado a nossa campanha na Liga dos Campeões com uma vitória. Enfrentamos um difícil Shakhtar mas penso que jogamos bem, controlamos o jogo e merecemos vencer. Ter o vosso apoio nestes jogos significa para nós, e como eu sempre disse, não somos nada sem os nossos adeptos. Como gesto de agradecer, gostaríamos de te convidar a uma experiência no nosso estádio, no jogo da segunda volta diante do Shakhtar Donetsk, no dia 26 de novembro de 2019", pode ler-se na carta.