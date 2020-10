Guardiola explica titularidade de Rúben Dias: «Não tivemos grande escolha»

Quatro dias depois de ser apresentado como reforço do Manchester City, Rúben Dias é titular no onze dos citizens no jogo deste sábado frente ao Leeds United. Pep Guardiola explica que não teve outra hipótese que não colocar já o defesa ex-Benfica no onze, mas garante que ele está preparado.





"Ele joga o mais rapidamente possível. Vai adaptar-se. O Eric (Garcia) está com problemas musculares e o John (Stones) esteve de fora durante dez dias portanto não tivemos grande escolha", explicou o espanhol, à Sky Sports.Ainda assim, Guardiola deixa rasgados elogios a Rúben Dias."Acho que ele tem uma boa personalidade, é bom de cabeça, bom na construção. É inteligente na movimentação, em termos tácticos. Foi por isso que fizemos um grande esforço para o contratar. Quero agradecer ao clube por tê-lo trazido. Mas não nos podemos esquecer que ele só tem 23 anos. É jovem portanto terá tempo para evoluir", concluiu.