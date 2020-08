Guardiola foi a Barcelona e agora vai perder grande parte da pré-época para fazer quarentena

Pep Guardiola aproveitou o fim de semana sem jogos em Inglaterra para viajar até à Catalunha para estar com velhos conhecidos, isto numa altura em que Barcelona vive no meio de um absoluta crise em torno de Leo Messi. Houve quem dissesse que esta viagem teria precisamente na agenda um encontro com o argentino para o convencer a mudar-se para o Manchester City, mas aquilo que o técnico espanhol não estaria certamente à espera era que esta viagem o fizesse perder grande parte do que falta da pré-temporada dos citizens.





Tudo porque, segundo a Sky Sports, as autoridades britânicas não terão contemplações e irão obrigar o treinador a efetuar um período de quarentena de 14 dias por ter viajado para um destino considerado de alto risco devido à Covid-19, algo que o fará perder grande parte da pré-temporada.A considerar que voltará a Inglaterra na segunda-feira, por exemplo, Pep perderá pelo menos duas semanas de trabalhos, voltando aos treinos precisamente na semana do arranque da Premier League - a 21 de setembro há jogo com o Wolverhampton. Se viajar mais tarde... então o caso ainda se complicará ainda mais!