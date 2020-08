Guardiola lembra Real de Mourinho

O Manchester City de Pep Guardiola tem protagonizado uma rivalidade acérrima com o Liverpool de Jürgen Klopp nos últimos anos. Desafiado a escolher a equipa mais forte que enfrentou, o técnico espanhol não hesita na resposta, mas lembra o Real Madrid de José Mourinho.





“O Liverpool domina todos os registos. Se te deixas dominar, fecha-te na área e não sais. Quando o dominas, exploram os espaços como ninguém. São muito rápidos partindo de trás. São muito fortes na estratégia. Os jogadores têm uma grande força mental. Foi o rival que mais me fez pensar sobre como bater. Sempre disse que o Real Madrid é uma equipa fortíssima na história, que me ajudou a ser melhor treinador, com partidas e competições duríssimas com José Mourinho, Pellegrini e todos os treinadores que teve”, disse o técnico espanhol em entrevista ao portal DAZN.

Os citizens preparam agora a 2ª mão dos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões frente ao Real Madrid, depois da vitória no Santiago Bernabéu por 2-1. “Se jogarmos com o resultado, teremos muitas dificuldades em passar. Se há equipas que podem dar a volta a estas eliminatórias são os clubes grandes. Conhecem a competição e sabem jogar”, analisou.