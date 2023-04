Guardiola não pensa no triplete

O Manchester City carimbou o apuramento para as meias-finais da Champions, está na luta pelo título inglês e joga hoje o acesso à final da Taça de Inglaterra, frente ao Sheffield United (2ª divisão), em Wembley. É por isso natural que se comece a delinear um final de época de sucesso para os citizens, ainda que a conversa do triplete não seja do agrado de Pep Guardiola. “Sim, faltam só 11 jogos. Só. Estamos longe. Quantas vezes, neste fantástico país, é que se conquistaram tripletes? Em quantos anos, quantas vezes? Uma. Dos nossos vizinhos [Manchester United]”, atirou o técnico do City, acrescentando: “Temos é que nos focar em ter pernas para o jogo de amanhã [hoje]. Tenho que ver, tenho que sentir o cheiro dos jogadores. Depois de Munique, nem conseguiram comemorar porque estavam muito cansados.”

Já a outra meia-final decide-se amanhã, também em Wembley, com o Man. United, após a eliminação da Liga Europa, a defrontar o Brighton.