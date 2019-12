Guardiola nega cláusula no Manchester City

Na antevisão da visita do City ao Arsenal, Guardiola foi questionado sobre as notícias que davam conta de que o técnico teria uma cláusula que permitia deixar o bicampeão inglês no final da época, situação que o espanhol negou. "Isso não é verdade. Já disse que tenho contrato normal até 2021", garantiu, antes de ser questionado sobre o facto de o seu adjunto Mikel Arteta ser equacionado para o Arsenal: "Só ele sabe se está pronto." De resto, a imprensa inglesa continua a apontar vários nomes ao banco dos gunners, entre eles o de Vítor Pereira.