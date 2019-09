Guardiola: «O Bernardo não precisa de fazer três golos para lhe darem o mérito que merece»

Pep Guardiola analisou a vitória história do Manchester City diante do Watford, por 8-0, passando depois por referir-se a Bernardo Silva, o homem do jogo, com um hat-trick no Etihad. O treinador catalão recordou que "já havia sido o melhor jogador da época passada" e que não é um surpresa ter apontado três golos este sábado."Foi extraordinário. Penso que ele não necessita de marcar três golos para lhe darem o mérito que merece mas é importante para a equipa que existam muitos jogadores a marcar", sustentou o técnico campeão inglês na última temporada.Depois, Guardiola pediu respeito. "As pessoas continuam a não compreender sejam jornalistas, comentadores, antigos jogadores... perder jogos faz parte da vida. Os adversários merecem sempre respeito. O mesmo sentimento que tenho agora também o havia tido depois da derrota com o Norwich que não foi uma má exibição da nossa parte. Podemos perder jogos mas a coisa mais importante é o foco e a forma como reagimos", esclareceu à BBC Sport.