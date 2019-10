Guardiola: «O Foden não se vende nem por 500 milhões»

Já é considerado o sucessor de David Silva e Pep Guardiola quer guardá-lo a todo o custo. Phil Foden, jovem médio inglês do Manchester City, é para o treinador catalão uma espécie de diamante em bruto, que o clube tem de manter a todo o custo.





"É o único jogador que não se pode vender em nenhuma circunstância, o único! Nem sequer por 500 milhões de euros. O Phil não vai a lado nenhum porque o Phil é o Manchester City", considerou Guardiola sobre o jovem de 19 anos.As declarações do treinador foram proferidas num livro, intitulado 'The Making of a Superteam', onde revela alguns dos seus métodos de trabalho. "Não foi por acidente que fizemos um contrato com ele. Sabemos que será o nosso mago quando o David Silva sair. Não vamos contratar ninguém para a sua posição. Cresceu connosco, é um de nós e será um jogador brilhante."