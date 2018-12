Guardiola: «O Liverpool é nesta altura a melhor equipa da Europa»

Pep Guardiola considerou este domingo que o Liverpool é "possivelmente nesta altura a melhor equipa da Europa". As declarações do treinador do Manchester City foram proferidas após a vitória fora frente ao Southampton, por 3-1.A 7 pontos de desvantagem para o Liverpool, Guardiola ainda não atira a toalha ao chão. "Há quem diga que estamos fora desta luta por termos perdido dois dos últimos jogos. Outros dizem que somos candidatos se ganharmos ao City. A única certeza é que ainda faltam muitos jogos para o fim do campeonato", disse.Guardiola acrescentou que o duelo 3 de janeiro no Etihad Stadium entre as duas equipas será "uma final".