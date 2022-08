Guardiola: «O que Haaland fez hoje não é nada de especial»

Pep Guardiola mostrou-se rendido ao reforço Erling Haaland depois do hat-trick do norueguês diante do Crystal Palace (4-2) que ajudou a desbloquear o jogo da 4ª jornada da Premier League. O técnico catalão até desvalorizou a situação por comparação aquilo que já foi visto ao avançado contratado ao Borussia Dortmund."Eles estavam bem organizados e nós não fizemos o que precisávamos de fazer neste tipo de jogos. O que fez hoje, fez em toda a sua carreira. Não é nada de especial", frisou o técnico após o apito final.Já sobre Bernardo Silva, o autor do primeiro golo da formação de Manchester, Guardiola teceu também elogios."O Bernardo Silva é o tipo de jogador que quando as coisas estão mal ele pode dar um passo à frente e assumir. É talvez o melhor elemento que temos quando as coisas não estão erradas", assumiu, garantindo que a equipa aprendeu com o empate com o Newcastle."Perdemos dois pontos contra o Newcastle, mas poderíamos ter vencido com as oportunidades que tivemos e aprendemos com esse processo. Hoje estivemos bem", acrescentou o treinador dos campeões ingleses.