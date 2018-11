Guardiola: «Para quem não gosta de nós, não ganharmos a Champions seria um fracasso»

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, está consciente de que vai ouvir algumas críticas caso os citizens não vençam a Liga dos Campeões, devido ao avultado investimento feito nos últimos anos."Para algumas pessoas que não gostam de nós, que usam o dinheiro como argumento, se não ganharmos a Liga dos Campeões é sinal de que falhámos. Mas para outros, mais concretamente os nossos adeptos, as pessoas que dizem 'Ok, nós gostamos de ver os vossos jogos, estamos contentes com o que estes rapazes têm feito' tenho a certeza que não lamentam o que temos feito nos últimos meses a cada três dias", começou por dizer o técnico na conferência de imprensa de antevisão ao Lyon-Manchester City.Um empate frente ao Lyon é suficiente para o apuramento do Manchester City para os oitavos de final, mas a equipa conta com uma série de jogadores lesionados tais como Bernardo Silva, Ilkay Gündogan, Gabriel Jesus e Kevin de Bruyne."Preferia ter todo o plantel disponível para escolher, mas é o que é. Temos de nos adaptar aos jogadores que temos e vamos tentar fazer um bom trabalho. O Bernardo está na última etapa da recuperação e acho que estará pronto frente ao Bournemouth, enquanto o Gabriel Jesus tem um problema muscular e não está pronto. Já o Gündogan tem um problema no pé".