Guardiola quebra recorde de Mourinho na Premier League

Na Premier League desde 2016, Pep Guardiola tornou-se este domingo no técnico que mais rapidamente chegou à centena de vitórias no campeonato inglês, graças ao triunfo conseguido esta noite diante do Sheffield United . O espanhol necessitou apenas de 134 jogos para alcançar a centésima vitória, superando por oito encontros o anterior recorde, que pertencia a José Mourinho (142)."É um grande feito para o clube, jogadores e equipa técnica. É um feito incrível por esta fantástica organização e dou os meus parabéns a todos os que trabalharam connosco neste período. Claro que estamos orgulhosos daquilo que fizemos nestas temporadas. Quando olhamos e vemos 100 vitórias em 134 jogos... é um feito incrível! É bom estar ao lado de equipas assim. Significa imenso. Por vezes perdemos um pouco a noção, mas quando percebes o número de jogo acabas por chegar lá. Lutámos por 100 vitórias e estou feliz, especialmente pelos jogadores, que foram a principal razão desse registo", declarou o espanhol.Para lá deste registo, o encontro desta noite ficou também marcado por mais um incrível feito das equipas do técnico espanhol, já que com o tento de Kun Agüero Guardiola alcançou também os 1000 golos enquanto treinador, a maior parte deles no Barcelona, clube que orientou entre 2008 e 2012 antes de assumir o comando do Bayern Munique, entre 2013 e 2016.