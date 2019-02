Guardiola: «Quero cheirar a vontade de vencer este título no balneário»

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, deixou esta terça-feira um aviso aos seus jogadores: quer ver neles a vontade de conquistar a Premier League, a começar já no jogo de quarta-feira com o West Ham."Amanhã quero ver a vontade de realmente chegarmos ao título. Quero ver isso. Não quero saber da forma como vamos jogar nem de outras coisas qualquer. Quero cheirar isso no balneário, durante o jogo com os nossos adeptos, se queremos mesmo, mesmo, mesmo vencer este campeonato. Quero ver a cara dos meus jogadores amanhã e depois do jogo talvez diga se vi ou não algo especial", referiu o treinador em conferência de imprensa.O timoneiro dos cityzens disse mesmo que o cansaço não pode justificar um eventual mau resultado: "Não quero desculpas sobre a fadiga, calendários ou quantos jogos temos. Quando chegamos aos últimos dois meses da temporada, é a mentalidade que faz a diferença".Recorde-se que o Manchester City tem 65 pontos e está no segundo lugar, a um ponto do líder Liverpool.