Guardiola revela o que disse a Zidane na conversa após o jogo

Foi uma das imagens da noite e naturalmente que a imprensa tentou perceber o que foi dito entre Pep Guardiola e Zinedine Zidane após o encontro do Etihad. E ainda que o tenha resumido bastante, o espanhol do Manchester City lá revelou as palavras que trocou com o seu homólogo do Real Madrid e até fez uma espécie de convite.





"Dei-lhe os parabéns pela Liga e perguntei-lhe pela sua família. Oxalá um dia possamos jantar juntos e falar de tudo", declarou o treinador dos citizens, que esta noite guiou a sua equipa a uma vitória que permite o apuramento para a final-8 da Liga dos Campeões.