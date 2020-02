Guardiola: «Se treinasse outra equipa que não o City não vencia»

Pep Guardiola surpreendeu, em entrevista à Sky Sports, ao confessar que "se treinasse qualquer outra equipa que não o Manchester City não iria vencer", analisando o percurso dos citizens esta temporada, atualmente a 22 pontos do líder Liverpool.





"O Liverpool passou quatro ou cinco anos até vencer o primeiro troféu na época passada", reconheceu. "Foi um processo. Novos jogadores, investimento, mais e mais, e agora são a melhor equipa do Mundo da atualidade. Por vezes as pessoas pensam que por ser o Pep, ou outro nome grande, temos de ganhar títulos todas as temporadas com 2 mil pontos e 2 mil golos. Não é possível, não só pela concorrência mas porque não conseguimos. Não há um desporto, em qualquer altura, que uma equipa tenha vencido tudo sempre.""Nós jogámos realmente bem esta temporada. Nos jogos que perdemos jogámos mesmo muito bem. Trabalhamos mais nesta altura do que na temporada que conquistámos todos os troféus ingleses", assumiu Pep, que prepara já a eliminatória frente ao Real Madrid, a contar para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões. O catalão não escondeu o desejo de levantar o troféu."Quero vencer a Champions. É o meu sonho e dá-me gosto preparar os jogos que vamos ter frente ao Real Madrid e ver o que somos capazes de fazer. Estas duas semanas são o momento mais feliz da minha profissão - ver o que podemos fazer para os vencer."Apesar dos múltiplos títulos conquistados, o técnico catalão, de 49 anos, reconheceu que nunca se sentiu o melhor treinador do Mundo. "Já fui. Mas o que é ser o melhor treinador do Mundo? Nunca me senti o melhor, nunca na vida. mesmo quando venci seis troféus seguidos no Barcelona, nunca o senti. Venci porque tinha jogadores extraordinários em clubes grandes. Há treinadores incríveis que não têm esses jogadores ou estão em clubes grandes. Sou um bom técnico mas não o melhor."