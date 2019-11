Guardiola sem rodeios: «Liverpool é a melhor equipa do mundo»

A receção do Liverpool ao Manchester City, marcada para o próximo domingo, é um dos jogos mais esperados deste fim de semana. Pep Guardiola afasta a ideia de que este jogo possa decidir as contas finais na corrida pelo título inglês, as deixa rasgados elogios ao adversário.





"Não acho que se possa decidir a Liga em novembro. Sei que se perdermos, as pessoas vão dizer isso, mas ainda há muitos jogos por disputar e a minha experiência diz que tens de disputar até ao fim. (...) É o adversário mais difícil que já defrontei enquanto treinador. Quando ganhámos o campeonato no ano passado, foi o maior feito que já alcançamos, tanto a nível coletivo como individual", afirmou o técnico do Manchester City, indo até um pouco mais além. "Atualemente o Liverpool é a melhor equipa do mundo", disse.O Liverpool lidera com 31 pontos e tem seis de vantagem para os citizens, que estão na segunda posição.