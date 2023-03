Guardiola sente-se um "falhado" por causa de Julia Roberts e o Man. United mostra o que o irritou

Throwing it back to when Julia Roberts visited Old Trafford #MUFC pic.twitter.com/xBzLZgnJLK — Manchester United (@ManUtd) March 15, 2023

As declarações de Pep Guardiola após a goleada do Man. City diante do Leipzig e consequente apuramento para os 'quartos' da Liga dos Campeões muito têm dado que falar e até já levou o Manchester United a fazer uma publicação nas redes sociais. O treinador espanhol revelou quais os seus três ídolos e contou que vai sentir-se sempre "um falhado" por causa de... Julia Roberts, atriz de Hollywood."Vou contar-vos um segredo. Tenho três ídolos na minha vida: Michael Jordan, Tiger Woods e Julia Roberts. Há uns anos, a Julia Roberts veio a Manchester, e não era quando sir Alex Ferguson ganhava títulos atrás de títulos, era quando estávamos melhor do que eles. E ela foi ver o Man. United e não nos veio ver a nós. O meu ídolo, por isso, mesmo que consiga vencer a Liga dos Campeões nas próximas três épocas seguidas, isso não vai atenuar a desilusão que tive pelo facto de a Julia Roberts ter vindo a Manchester e não nos ter vindo ver", frisou o técnico dos citizens.Perante isto, o United lembrou nas redes sociais o dia que Julia Roberts visitou Old Trafford.