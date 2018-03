Continuar a ler

O médico, responsável também pela seleção alemã, não entende por que razão Guardiola não teve em conta a sua experiência clínica. "Prescindiu de um programa de preparação da equipa bem feito e bem planeado ao longo de anos", contou. Em consequência, acrescentou, apareceram inúmeras lesões musculares naquela época.



O ambiente no clube com Pep Guardiola ao leme "mudou". "Por um lado estava interessado nos problemas médicos, mas por outro pedia-nos milagres."



A convivência de Wohlfahrt com o treinador começou, aliás, logo mal... "Nos dois primeiros dias até correu bem, mas ao terceiro chamou-me de parte e disse: 'Que se passa aqui? Pensei que este era o melhor departamento médico do Mundo e temos lesionados de longa duração que já deveriam ter recuperado há muito tempo. Que se passa?' Disse-me isto num tom muito agressivo."



Depois de uma derrota com o Porto, por 3-1, o médico conta que perdeu as estribeiras com o treinador, depois de Guardiola o ter responsabilizado pela derrota em frente aos jogadores. "Os jogadores estavam a tomar o pequeno-almoço e dei um murro na mesa, os pratos levantaram. Foi a primeira vez, em tantos anos, que levantei a voz! Nunca entendi por que razão um treinador que tinha tantos anos de vida como eu de profissional podia colocar em causa a minha experiência."



Pepe Guardiola não está na lista dos melhores amigos do médico alemão Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt e o clínico aproveitou a publicação da sua biografia para ajustar contas com o catalão. Trabalharam juntos no Bayern de Munique, onde o técnico esteve entre 2013 e 2016, mas o relacionamento de ambos foi tudo menos pacífico, ao ponto de Wohlfahrt ter abandonado o clube em 2015, depois de quase 40 anos de ligação aos bávaros.A imprensa alemã publicou esta terça-feira alguns excertos da obra, intitulada 'Ver com as mãos: a minha vida e a minha Medicina', em que o médico, de 75 anos, diz o que pensa sobre o agora treinador do Manchester City. "É uma pessoa com baixa autoestima, que faz tudo o que está ao seu alcance para enganar as pessoas e a perceção que elas têm sobre ele. Parece viver com um medo constante, não tanto da derrota, mas sim de perder poder e autoridade", escreveu Wohlfahrt, que em novembro último regressou ao Bayern de Munique.