Guardiola: «Todos acham que vamos perder com o Liverpool»

Pep Guardiola explicou esta quarta-feira que "ninguém acredita" que o Manchester City consiga vencer o Liverpool no duelo de quinta-feira, mas avisou que os citizens vão dar tudo para que isso aconteça."A realidade é clara: estamos a sete pontos do Liverpool. Esta é uma grande oportunidade para reduzirmos a diferença. Muita gente pergunta-me o que vai acontecer se perdermos... Ninguém acredita em nós, todos acham que vamos perder. Vamos tentar fazer o nosso jogo e lutar ao máximo pela Premier League".O espanhol não tem boas recordações dos últimos duelos com Klopp, mas está mais focado no valor das equipas do que nas estatísticas entre os treinadores: "Não creio que o que aconteceu no passado afete o futuro. É o Liverpool, que juntamente com o Manchester United são as duas melhores equipas da história do futebol inglês".