Guardiola: «Vamos voltar mais fortes, melhores... e um pouco mais gordos»

Pep Guardiola deixou esta segunda-feira uma mensagem de otimismo aos fãs do Manchester City - mas também ao Mundo em geral -, pedindo a todos para que se mantenham em segurança nesta fase complicada de luta contra o coronavírus. O técnico do Manchester City deixa claro que este momento será superado e que, depois de superada a batalha, todos sairão mais fortes... e pesados.





"Sentimos falta do futebol. Sentimos falta da vida que tínhamos há uns dias, mas neste momento temos de ouvir, seguir os conselhos dos cientistas, médicos e enfermeiros. Vocês são a minha família do futebol e vamos fazer tudo o que nos for possível para vos fazer sentir melhores. Depois disto vamos voltar mais fortes, melhores, mais gentis... e um pouco mais gordos. Fiquem em casa, fiquem em segurança", disse o técnico espanhol.