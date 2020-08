Guilherme Ramos nomeado técnico-adjunto no Nottingham Forest

Guilherme Ramos passa a partir desta terça-feira a integrar a equipa técnica do Nottingham Forest na condição de treinador-adjunto. O português, de 35 anos, irá trabalhar com o técnico principal Sabri Lamouchi e com Bruno Baltazar que reencontra após terem trabalhado juntos no Estoril, APOEL, AEL Limassol e Olhanense. Ramos estava sem clube depois de ter deixado os cipriotas do ENP.





Quem também surge no emblema do Championship é Arnaldo Abrantes. O antigo velocista deixou o Estoril há poucos dias onde era diretor clínico e líder da unidade de performance, indo agora desempenhar funções semelhantes no clube campeão europeu que congrega vários futebolistas portugueses.Os defesas Yuri Ribeiro e Tobias Figueiredo e os médios Tiago Silva e João Carvalho arrancam a temporada 2020/21 no clube de Nottingham.