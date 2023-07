Gyökeres 'define' valor de referência para transferências no Championship

Os 20 milhões de euros pagos pelo Sporting por Viktor Gyökeres vão não só encher os cofres do Coventry, como também servirão de referência para outras equipas ditarem o preço de venda dos seus jogadores.É o caso do Swansea, que segundo a Sky Sports terá apontado a essa verba como valor de negociação para aceitar a tranferência do avançado holandês Joel Piroe, um jogador que na temporada passada marcou 19 golos no Championship (apontou menos dois do que o reforço do Sporting).A grande diferença no caso de Piroe é que, apesar de ter muito mercado, o avançado do Swansea tem apenas mais um ano de vínculo, o que poderá tornar algo mais económica a sua aquisição. Everton e Leicester serão duas das equipas mais bem posicionadas para adquirir o jogador de 23 anos.