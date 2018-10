Há cinco candidatos ao título inglês, segundo Guardiola

O equilíbrio tem marcado o início da Premier League. Ao fim de nove jogos, o Manchester City lidera com 23 pontos, os mesmo que o Liverpool. Já o quinto classificado, Tottenham, soma apenas menos dois do que a equipa de Guardiola, daí o técnico espanhol vaticinar uma corrida a cinco ao título inglês. É precisamente frente aos spurs que os citizens vão medir forças na próxima segunda-feira. Questionado sobre se há cinco candidatos, Pep Guardiola foi perentório."Não tenho qualquer dúvida disso. Só há dois pontos de diferença entre as cinco primeiras equipas, o que significa que também estão fortes", destacou o técnico, incluindo por isso além das equipas já referidas, o Chelsea e o Arsenal, no terceiro e quarto posto, respetivamente.Em relação ao jogo, Pep Guardiola elogiou o plantel do Tottenham e até o novo estádio: "Eles não puderam investir em jogadores porque construíram um estádio incrível. Isso custa muito dinheiro e não têm mais para gastar, mas são uma equipa de topo. Disse-o no ano passado. Foi a minha primeira derrota aqui e apercebi-me do quão fortes são. É uma das equipas que eu mais gosto de acompanhar, aprendo muito com eles", revelou.