Há dez anos foi pontapeado por Eden Hazard, agora é um dos jovens mais ricos do Reino Unido

A vida pode dar muitas voltas. Que o diga Charlie Morgan, um então miúdo de 17 anos que se tornou famoso em Inglaterra (e no mundo...) por ter sido pontapeado por Eden Hazard quando era apanha-bolas no Swansea. Agora, dez anos volvidos desse episódio, o agora empresário mudou a vida por completo, construiu um negócio de sucesso e faz parte da lista dos jovens mais ricos do Reino Unido e da Europa.Segundo a 'Sunday Times', que recolhe dados da 'Forbes', a sua fortuna ascende aos 63,3 milhões de euros, muito por conta do negócio de sucesso que, em 2015, iniciou em conjunto com um amigo de faculdade. Sete anos depois, a Au Vodka (uma marca de vodka que se destaca pelas suas garrafas douradas e que tem feito sucesso muito por culpa de influenciadores digitais) cresceu, tem neste momento 52 funcionários na sua fábrica de Swansea e no ano passado teve um volume de negócios de cerca de 50 milhões de euros. E a previsão é que continue a crescer, já que há planos para uma expansão para os Estados Unidos.De acordo com dados apresentados pelo Sunday Times, Charlie Morgan está na 27.ª posição no que a jovens mais ricos nos Reino Unido diz respeito, à frente de nomes como o futebolista Harry Kane, a modelo Cara Delevingne ou o cantor Niall Horan, da banda One Direction. Na lista compilada pelo 'Sunday Times' entram outros desportistas, tais como Rory McIlroy (8.º, com 230M€), Anthony Joshua (13.º, com 172M€), Gareth Bale (22.º, com 80M€) ou Raheem Sterling (23.º, com 70M€).