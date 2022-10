Há motivos para sorrir: Richarlison começa recuperação com pé direito

Notícias positivas para Richarlison e para a seleção do Brasil. O avançado do Tottenham começou da melhor forma a primeira de três semanas de recuperação que vai realizar à lesão que tem na perna esquerda e que ameaçou afastá-lo do Campeonato do Mundo.

Depois de dois dias em que mal conseguia colocar os pés no chão, o craque já se sente melhor e preparado para três ssemana a todo o gás e de olhos postos no Qatar.

Para a semana começará a fazer trabalha de transição física, seguindo depois para a fase de trabalho com bola.