Há quase dois anos que Bruno Fernandes não falha um penálti: caso raro aconteceu na altura mais improvável

Bruno Fernandes voltou, este domingo, a ser decisivo ao marcar o primeiro golo no triunfo (0-2) do Manchester United sobre o Leicester, em jogo da última jornada da Premier League, tento esse que ajudou os red devils a conquistarem o 3.º lugar da prova e consequente qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões na próxima temporada. Mas vamos atentar mais pormenorizadamente aos números do médio português esta temporada, ele que representou o Sporting durante a primeira metade da época, tendo-se transferido para Terras de Sua Majestade no mercado de inverno.

Pelos leões, Bruno Fernandes realizou um total de 23 jogos, 17 a contar para a Liga NOS, quatro para a Taça da Liga, um para a Taça de Portugal e outro na Supertaça Cândido de Oliveira. Com a camisola do Sporting, o internacional português marcou 10 golos - 8 no campeonato e 2 na Taça da Liga.

Chega janeiro e a forte investida do Manchester United leva o médio português para Old Trafford, local onde Bruno Fernandes chegou, viu e venceu. Num total de 20 jogos pelo clube inglês, o camisola '18' dos red devils marcou 10 golos e fez 8 assistências, números que ajudaram a equipa de Ole Gunnar Solskjäer a subir de rendimento e chegar ao final da temporada num 'excelente' 3.º lugar.



Em suma, Bruno Fernandes encerra a temporada 2019/20 com um total de 48 jogos realizados entre Sporting e Manchester United, tendo marcado por 25 vezes e feito ainda 22 assistências para golo.

Os últimos 20 penáltis cobrados por Bruno Fernandes



??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

?

??

??



Miguel Soares, guarda-redes do Loures, foi o único a defender um penálti de Bruno Fernandes nos últimos 4 anos! pic.twitter.com/dvtR1Syc7f — GoalPoint.pt ? (@_Goalpoint) July 26, 2020

Marcar da marca dos 'onze' metros é com ele

Habitual marcador de penáltis quando representava o Sporting, Bruno Fernandes encarregou-se também de ficar com essa responsabilidade no Manchester United (e de que forma a cumpriu!). Como fez questão de recordar a 'Goal Point', nos últimos 20 penáltis batidos - ao serviço dos dois emblemas -, o internacional português falhou apenas um... diante do Loures, para a Taça de Portugal, em 2018. Sim, é verdade. Miguel Soares, guarda-redes do Loures, é caso único nos últimos penáltis batidos pelo português. Motivo de honra, não?