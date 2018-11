Há quem já compare a (infeliz) estátua de Salah ao busto de Ronaldo

Which statue is worse?



RT - Salah

Like ??- Ronaldo pic.twitter.com/EXT7cFPogU — ShotOnGoal (@shotongoal247) November 5, 2018

There was a Mo Salah statue unveiling today and we think we've found the inspiration...#LFC pic.twitter.com/cbaa3FvD5K — The Sportsman (@TheSportsman) November 4, 2018

Nah. Anyone who thinks that Salah statue isn't Leo Sayer is wrong. pic.twitter.com/EZUPMwOORf — Tom (@TomParkes_) November 5, 2018

Why does the Mo Salah statue look like Todd Flanders?! pic.twitter.com/rGgGnrSzk1 — ??OllyMurs_LFC_YNWA?? (@MursAndSalah) November 5, 2018

Can't see anything wrong with this Salah statue, fits in perfectly... pic.twitter.com/DVZrF5TXNn — The Sportsman (@TheSportsman) November 4, 2018

Once you've seen it you can't unsee it. Mo Salah's statue is a dead ringer for Marv. pic.twitter.com/CCNyU1rEzW — Jack (@cr0ssland) November 4, 2018

A escultura, em bronze, encontra-se exposta no Fórum Mundial da Juventude, que decorre na cidade egípcia de Sharm al-Sheikh, e tem sido motivo para muitas piadas. A peça retrata o avançado egípcio Mohamed Salah na sua pose favorita (de braços abertos) a comemorar um golo, mas já foi comparada ao cantor Leo Sayer e até a um dos ladrões do filme 'Sozinho em Casa'.Também já se fizeram comparações com o busto de Cristiano Ronaldo, que está colocado no Aeroporto da Madeira. Não o atual, mas o primeiro, em que o jogador da Juventus surgia com os olhos muito juntos e com um estranho sorriso.O escultor da obra que retrata o goleador egípcio, Mai Abdel Allah, disse à imprensa do país que Salah é um símbolo de excelência para a juventude do país. As redes sociais é que não perdoaram...