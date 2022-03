Há um ano fazia quimioterapia e hoje defronta o Chelsea: «A minha filha perguntou-me se ia morrer»

Depois de se submeter à primeira sessão de quimioterapia, Sol Bamba achou que nunca mais jogaria futebol na vida. O defesa do Middlesbrough nascido em França há 37 anos esteve quatro dias na cama e disse à mulher que não ia à segunda sessão.





Nas vésperas de defrontar o Chelsea, na Taça de Inglaterra, Bamba recordou em declarações ao 'Daily Mail' o calvário por que passou depois de lhe ter sido diagnosticado um Linfoma não Hodgkin, no final de 2020. "Depois da primeira sessão de quimioterapia fiquei na cama quatro dias. Não conseguia levantar-me, a forma como fiquei... Foi horrível", recordou."Ao passar por tudo aquilo nunca pensei nem por um minuto que um dia voltaria a jogar futebol. E muito menos que pudesse marcar penáltis em Old Trafford", lembrou o jogador, numa alusão à eliminatória frente ao Manchester United, em que o Middlesbrough deixou os reds devils fora da Taça de Inglaterra.A família de Bamba vai assistir à partida de hoje diante do Chelsea, incluindo o filho, Roonea, de 17 anos, e as filhas Lily, de 15, e Amy, de 10. "Agora só penso em desfrutar de cada momento. Não vou dizer que não soubesse da sorte que tinha antes, sempre soube que tinha o melhor emprego do mundo. Mas depois de passar pelo que passei, apercebi-me que sou, de facto, um sortudo."Foi na véspera de Natal, em 2020, que o defesa soube que tinha cancro. "Não queria acreditar, mas também tentei racionalizar. Pensava 'como é que aos 35 anos, estando em forma e saudável, posso de repente ter cancro? Fiz alguma coisa errado? Comi algo errado?' O médico depois explicou que a culpa não era minha, foi simplesmente azar. O meu primeiro pensamento foi para os meus filhos e como ia dizer-lhes isto."Nessa conversa com os filhos apercebeu-se que tudo podia acabar. "A minha filha mais nova perguntou-me 'vais morrer?' Aquilo atingiu-me, foi a primeira vez que me apercebi que podia acontecer e eu não sabia o que lhe dizer."

Em maio do ano passado, depois da última sessão de quimioterapia, recebeu uma chamada. "Era a médica, ela disse 'já não tens cancro'. Não vou mentir, chorei. Nem pensei em mim, pensei nos meus pais, nos meus filhos, nos meus irmãos... Quando lhes disse que tinha cancro prometi-lhes que ia ficar bem. E poder dizer-lhes que estava tudo ok foi um enorme alívio. Toda a gente chorou."