Há uma toupeira em Old Trafford: Clube inglês lança investigação interna

O Manchester United vai de mal a pior. Os resultados não são os melhores, como fica provado com o desaire desta noite frente ao Galatasaray na Champions (3-2), os problemas disciplinares acumulam-se e há um sentimento gritante de que o treinador Erik ten Hag perdeu o controlo do grupo de trabalho.

E um dos pormenores que mais está a incomodar a direção do emblema inglês são as contantes fugas de informação no seio do plantel liderado pelo técnico holandês. De acordo com a imprensa inglesa, a precupação incide numa conta anónima na rede social 'X', onde muita informação privada e apenas acessível a jogadores, técnicos e alguns membros da direção, está a ser revelada a um ritmo quase diário.

É lá que surgem notícias sobre os onzes titulares, horas antes da equipa ser revelada, e também informações clínicas relevantes, como aconteceu aquando das paragens de Luke Shaw, Aaron Wan-Bissaka e Lisandro Martínez, anunciadas antes até de alguns companheiros de equipa saberem a real extensão das mazelas dos companheiros.



Manchester United caiu às mãos dos turcos do Galatasaray

Foi por tudo isto que a direção do clube lançou uma apurada investigação interna, admitindo claramente a possibilidade de existir uma 'toupeira' na estrutura. E quase pedem apoio aos adeptos...

"Atualmente, a preparação para os jogos é tão assertiva e relevante, que este tipo de informações sobre as equipas titulares e lesões acaba por dar tremenda vantagem aos nosso adversários", revelou um porta-voz do clube ao 'Mirror'.

"Os adeptos do United deveriam perseguir estas contas, que de forma diária revelam este tipo de informações. E também se deviam questionar sobre as motivações das mesmas", rematou.