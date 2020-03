Harry Kane dá esperança a Mourinho: «Espero regressar em abril»

Harry Kane tem sido uma das principais baixas, a par do sul coreano Son, do Tottenham de José Mourinho nesta temporada. Contudo, o internacional inglês conta voltar aos relvados já no próximo mês e assegurar a presença no Euro2020, a menos que "algo de muito grave", lhe retire essa possibilidade.





"Na minha cabeça, estarei definitivamente no Euro. A não ser que algo de muito dramático e inesperado aconteça, estarei presente. Ainda não estou a treinar com a equipa, mas tenho estado a trabalhar no ginásio, estou a ficar cada vez mais forte", afirmou o avançado dos spurs, em entrevista ao Evening Standard.Relativamente à data do seu regresso, Harry Kane apontou para o próximo mês, apontando para a eventual disponibilidade para o encontro com o Arsenal, marcado para o dia 26 de abril, determinante para as contas dos spurs na Premier League."Ainda faltam umas semanas para o meu regresso. Não quero fazer uma previsão de qual será o jogo em que vou voltar, mas espero que seja em abril, algures entre o início e o meio do mês", apontou.