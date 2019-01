Harry Kane desfalca Tottenham por mês e meio

Não bastasse a derrota sofrida, o duelo com o Manchester United resultou ainda numa grave lesão de Harry Kane, que afastará o avançado internacional inglês dos relvados por mês e meio. De acordo com o Tottenham, Kane sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo esquerdo, que obrigará a uma paragem que deverá durar até ao início do mês de março.A lesão de Kane foi sofrida na fase final do encontro com os red devils, tendo na altura as imagens de dor do dianteiro soltado os alarmes nas hostes spurs. Agora, cumpridos os exames, confirma-se o pior cenário, que obriga Mauricio Pochettino a encontrar uma solução ofensiva para os próximos encontros, nomeadamente as duas mãos da Liga dos Campeões, diante do Borussia Dortmund, assim como nas meias-finais da Taça da Liga, diante do Chelsea.Atualmente sem Heung-Min Son, que se encontra na Taça da Ásia, o técnico argentino fica apenas com Lucas Moura e Fernando Llorente como soluções para esta posição.