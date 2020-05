Harry Kane entusiasmado para jogar com Gedson Fernandes

Harry Kane lesionou-se com gravidade em janeiro, um problema muscular na face posterior da coxa esquerda afastou-o dos relvados durante vários meses, mas o futebolista inglês garante que está recuperado e pronto para dar o seu melhor ao serviço do Tottenham, de José Mourinho.





Em declarações ao site do clube londrino, Harry Kane admitiu estar bastante entusiasmado por poder jogar ao lado de Gedson Fernandes e Steven Bergwijn, reforços que o Tottenham recebeu em janeiro."Lesionei-me a 1 de janeiro e já não jogo há muito tempo. Vi-os jogar um pouco e é normal quando há jogadores novos na equipa que queiras estar com eles. Estou ansioso por jogar com ele [Gedson Fernandes e Steven Bergwijn]. A equipa está bem, estamos todos em forma e prontos para o regresso. Vamos trabalhar duro nos treinos até ao primeiro jogo, e esperamos terminar com força nos últimos nove jogos da época", afirmou Harry Kane.