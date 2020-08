Harry Kane falhou regresso aos treinos por causa de férias nas Bahamas

O Tottenham já voltou aos treinos para preparar a nova temporada, mas nesse conjunto de jogadores ainda não entrou Harry Kane. E o motivo para essa ausência, segundo o 'Daily Mail', não deixa de ser insólito e também um sinal dos tempos de incerteza que vivemos. Tudo porque o dianteiro dos spurs foi forçado a cumprir um período de quarentena de 14 dias devido à sua viagem de férias às Bahamas, algo que o fará perder cerca de uma semana de trabalhos.





Na verdade, quando Kane viajou para as Bahamas aquele destino ainda não estava na lista de países com quarentena obrigatória, mas com o agravar da situação e o apertar da malha no que às restrições diz respeito, acabou por entrar e deixar o avançado dos spurs obrigado a fazer o período de isolamento à chegada. Segundo o 'Daily Mail', Kane já terá cumprido metade dos 14 dias e deverá voltar aos treinos a meados da próxima semana.Ainda assim, refira-se que esta ausência não será de todo problemática para José Mourinho, que apenas se estreará na nova época da Premier League a 12 de setembro, diante do Everton. Antes disso cumprirá alguns encontros de preparação, o primeiro dos quais já neste sábado, diante do Ipswich - um duelo que Kane irá falhar, naturalmente.