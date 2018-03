O tão aguardado relatório médico do Tottenham chegou finalmente e revela que a lesão de Harry Kane não é tão grave como inicialmente se temeu. O avançado dos Spurs deverá voltar aos treinos já no próximo mês.



"Os exames preliminares confirmaram que o jogador sofreu uma lesão no ligamento lateral do tornozelo direito. A mazela do internacional inglês aconteceu no jogo com o Bournemouth, domingo, e ele deverá regressar aos treinos com a equipa principal no próximo mês", informaram os Spurs.

A lesão do goleador do Tottenham, que já soma 39 golos esta época, causou também natural apreensão entre os responsáveis da seleção inglesa, que vai estar no Mundial da Rússia, este ano.