Harry Kane revela que estrelas do Tottenham foram a casa de Pochettino consolá-lo

O despedimento de Mauricio Pochettino foi um choque para os jogadores do Tottenham. O clube contratou José Mourinho para o lugar do técnico argentino, mas algumas das principais estrelas dos spurs fizeram questão de ir a casa do antigo treinador mostrar-lhe solidariedade, conforme contou Harry Kane depois da, um jogo que já teve o treinador português no banco."Pediram-me para não contar isto", disse Kane, capitão da seleção inglesa. "Mas fui a casa dele no dia seguinte. O que aconteceu foi um choque para toda a gente. Queria vê-lo e acabámos por conversar durante algumas horas. Foi bom fazermos isso antes da chegada do novo treinador."Eric Dier reconheceu que foi um dos jogadores que esteve na casa de Pochettino no dia a seguir ao despedimento do técnico. "Soubemos nessa noite. Foi importante para todos irmos até lá. Falei com ele e foi bom."Harry Kane trabalhou durante cinco anos e meio com Pochettino e não escondeu quecom a saída do técnico. "Foi uma semana como nunca tive na minha carreira. A noite de quinta-feira foi um choque para toda a gente. De repente tínhamos um novo treinador, um dos melhores que já passaram pelo futebol. Agora temos de olhar em frente e focarmo-nos no jogo."