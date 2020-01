Harry Kane vai ser operado e só volta em abril

Grande referência ofensiva do Tottenham, o avançado inglês Harry Kane vai ficar fora de ação até ao mês de abril, anunciou o clube londrino em comunicado. De acordo com o Tottenham, após consulta de especialistas, foi tomada a decisão de avançar para uma operação para debelar a lesão sofrida no tendão posterior da perna esquerda, algo que deixará o dianteiro fora das opções de Mourinho nos próximos três meses.A lesão de Kane, lembre-se, foi sofrida no encontro com o Southampton e aumentou a lista de jogadores entregues ao departamento médico do clube. Ao todo são seis os futebolistas lesionados, num elenco com jogadores habitualmente titulares como Hugo Lloris, Moussa Sissoko, Danny Rose, Tanguy Ndombele e Ben Davies.