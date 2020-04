Harry Maguire e Ross Barkley apanhados a mentir em treinos de corrida

Harry Maguire é por estas horas um dos nomes mais falados nas redes sociais no Reino Unido e não é propriamente pelas melhores razões… Tudo porque o defesa do Manchester United foi apanhado a mentir numa publicação na qual se ‘gabava’ de esta semana ter feito uma corrida à volta do parque próximo da sua residência… quando a mesma já tem duas semanas. Não se sabe ao certo o que levou o defesa do Manchester United a mentir sobre o seu feito, mas as redes sociais não perdoaram.





Great run from 6 April pic.twitter.com/MHr86SYU9M — Jamie Harris (@jamiedharris) April 19, 2020

Ross Barkley got caught lying about running 5km in 16 minutes pic.twitter.com/1X4N39C6Fj — ?? (@FavelaFeghouli) April 17, 2020

Don’t worry @trevor8sinclair your in good company. @RBarkley8 and @ChelseaFC have been posting fake scores for 5k’s this week as well.



Just remember before you start, ELASPED TIME.@stravawankers



— Joey Barton (@Joey7Barton) April 19, 2020

Tudo começou quando no domingo, no Twitter, Maguire partilhou uma foto da captura de ecrã do Strava, no qual mostrava os dados da sua corrida de 4,78 quilómetros em 17:46 minutos. Um registo bem respeitável, a 3:43 minutos por quilómetro, que levou muitos seguidores a elogiarem-no pela sua condição física. O problema foi que alguém se deu ao trabalho de ir ao Strava para verificar os dados e reparou que a corrida em causa não foi no domingo, mas sim no dia 6…E, ao que parece, Maguire não foi o único a ser apanhado a mentir, já que Ross Barkley também foi ‘desmascarado’, neste caso por ter partilhado uma corrida de 5 quilómetros em 16:11 minutos, quando na verdade a duração total da sua atividade terá sido de 22:31 (o médio do Chelsea terá parado o relógio a meio e voltado a correr após recuperar o fôlego).No meio disto tudo, Joey Barton não perdoou e lançou a sua boca, isto à boleia de outro treino de corrida, no caso o de Trevor Sinclair. "Não te preocupes. Estás em boa companhia. O Ross Barkley e o Chelsea também têm andado a publicar resultados falsos das suas corridas de 5 quilómetros".