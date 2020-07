Harry Redknapp vê o Tottenham andar para trás: «Basta ver onde estavam há uns anos»

Antigo treinador do Tottenham - entre 2008 e 2012 - Harry Redknapp mostrou-se bastante desapontado com a forma recente dos spurs, em especial ao compará-la com aquilo que a equipa londrina, agora comandada por José Mourinho, fez há três anos, quando foi vicecampeã. Na ótica do veterano inglês, ao contrário do Liverpool, que deu um salto em frente, os spurs deram vários passos atrás.





"O Tottenham deu imensos passos atrás. Basta ver onde estavam há uns anos, numa altura em que o Kyle Walker e o Danny Rose estavam em forma e o Christian Eriksen também. Tinham o Mousa Dembele no meio e o Dele Alli era absolutamente fantástico. Neste momento nem lá perto estão. Acabaram acima do Liverpool há uns três agora quando ficaram atrás do Leicester e de repente o Liverpool traz jogadores de topo - um guarda-redes e um defesa central fantásticos - e do nada são campeões e o Tottenham vai na direção oposta", declarou o ex-técnico, ao TalkSPORT."Na época passada chegaram à final da Champions, o que foi naturalmente um incrível feito, mas a forma na Liga foi normal por um longo período. Tiveram uma média de um ponto por jogo durante 25 jornadas, o que é registo para estar na luta pela permanência. E não melhoraram", explicou.Redknapp foi mais longe e deixou no ar a ideia de que a chegada de Mourinho pouco mudou. "Viram-se livres do Pochettino, trouxeram o José e pensou-se 'ele é o homem que nos vai levar ao top-4'. Necessitavam mesmo de chegar à Liga dos Campeões. Têm um incrível estádio, o melhor centro de treinos, tudo no lugar, mas não aconteceu e não vai acontecer. Olhas para eles - tal como o Arsenal - e imaginas que vão estar no top-4 no próximo ano? Olhas e vês o Man. City e o Liverpool nos dois primeiros lugares, o Man. United e o Chelsea logo a seguir e o Wolves a aparecer. Não os vejo lá no próximo ano. Será de novo duro para os dois clubes do norte de Londres", admitiu.