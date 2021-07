Harry Wilson é alvo de Marco Silva para o Fulham

O Fulham, do português Marco Silva, está interessado na contratação do extremo Harry Wilson.





O internacional galês, de 24 anos, pertence aos quadros do Liverpool, sendo que não entra nos planos de Jürgen Klopp para a época que se avizinha, o que pode beneficiar Marco Silva. Segundo a imprensa, o treinador luso considera que Wilson pode ser um jogador de futuro, tendo já experiência de Championship, pois atuou no Cardiff na última temporada por empréstimo do Liverpool.De acordo com os diários ingleses, o Fulham está disposto a apresentar uma proposta de 14 M€ por Harry Wilson ao Liverpool.