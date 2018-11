Hazard diz que não merece Bola de Ouro e faz a sua aposta em vencedor

Diz o ditado que "quem diz a verdade não merece castigo" e Eden Hazard assumiu com as letras todas que não merevce ganhar a Bola de Ouro. À televisão belga RTBF, o avançado do Chelsea apontou mesmo um favorito."Apesar de ter tido um bom ano, tenho de ter os pés na terra: não mereço a Bola de Ouro. Alguns jogadores estiveram melhor do que eu. Diria que Modric, mas entre agosto e outubro não esteve tão bem como no resto do ano. Se tivermos isso em conta, então vou eleger Kylian Mbappé", afirmou o belga.