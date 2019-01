Héctor Bellerín não joga mais esta época

O futebolista internacional espanhol Héctor Bellerín, defesa do Arsenal, vai estar afastado da competição entre seis e nove meses, devido a uma rutura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, confirmou esta terça-feira o clube da primeira liga inglesa.De acordo com a informação publicada no sítio oficial do Arsenal, Bellerín terá de se "submeter a uma intervenção cirúrgica nos próximos dias" e, tendo em conta o longo período de recuperação, ficará afastado dos relvados, pelo menos, até ao fim da época 2018/19. Bellerín, de 23 anos, lesionou-se no sábado, aos 72 minutos do jogo entre o Arsenal e o Chelsea, da 23.ª jornada do campeonato inglês, depois de ter feito a assistência para o primeiro golo dos gunners, que venceram o encontro por 2-0.