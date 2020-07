Hélder Costa marca e assiste na goleada do Leeds frente ao Stoke City

O Leeds goleou, esta quinta-feira, o Stoke City por 5-0, num encontro da 42.ª jornada do Championship, em que o jogador português Héder Costa esteve em destaque.





Os golos surgiram na segunda parte, com Mateusz Klich, aos 45 minutos, a colocar a formação da casa em vantagem, ampliada imediatamente a seguir por Hélder Costa. Liam Cooper, à passagem do minuto 57, fez o terceiro do encontro e Pablo Hernández, após assistência de Hélder Costa, fixou o 4-0. Já nos descontos, Bamford fechou o marcador com o quinto golo do encontro.O Leeds lidera o Championship com 81 pontos, mais um ponto que o 2.º classificado West Bromwich. O Stoke City é 21.º com 46 pontos.