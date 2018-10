Helicóptero do dono do Leicester despenha-se e incendeia-se junto ao estádio

O helicóptero do dono do Leicester despenhou-se e incendiou-se no estacionamento do King Power Stadium. Meia hora depois de ter terminado o encontro entre Leicester e West Ham (20h45), o helicóptero levantou voo, mas caiu poucos minutos a seguir, incendiando-se assim que tocou no solo.



Desconhece-se o número de ocupantes, mas testemunhas citadas pela imprensa inglesa dizem que o tailandês Vichai Srivaddhanaprabha seguiu a bordo da aeronave. A 'Sky', no entanto, diz o contrário. Srivaddhanaprabha tem quatro filhos, mas desconhece-se se algum deles seguia no helicóptero.





As imagens do helicóptero do dono do Leicester: os minutos antes da queda e depois já no solo



Testemunhas dizem que o helicóptero descolou como normal do centro do relvado, mas foi visto a girar no ar, pouco antes de se ter despenhado. A imprensa inglesa avança que uma falha na hélice da cauda provocou a queda.



"Estamos a tomar conta de um incidente das imediações do King Power Stadium. Os serviços de emergência estão avisados e em ação", afirmou a polícia, citada pela comunicação social.



Entretanto, o Leicester também já emitiu um comunicado. "Estamos a ajudar a Polícia de Leicestershire e os Serviços de Emergência a lidarem com o incidente ocorrido no King Power Stadium. O clube emitirá uma declaração mais detalhada assim que mais informações sejam conhecidas", lê-se.



(Em atualização)





The thoughts of everyone at Manchester United are with @LCFC and those affected by tonight’s incident at King Power Stadium. — Manchester United (@ManUtd) 27 de outubro de 2018