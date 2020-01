Jordan Henderson eleito o melhor futebolista inglês de 2019

Jordan Henderson, capitão do Liverpool, superou a concorrência de Harry Kane e Sterling e foi eleito o futebolista inglês do ano. Acaba por ser a cereja no topo do bolo depois de um 2019 em que ganhou a Champions, a Supertaça Europeia e o Mundial de Clubes pelos reds e terminou no 3º lugar da Liga das Nações, ao serviço da seleção.